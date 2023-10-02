Выставка «Икра и рыба Камчатская» снова радует владимирцев. На витрине свежий улов дикой рыбы из Берингова и Охотского морей. Очередь из покупателей выстроилась уже утром. Те, кто пришел

Выставка «Икра и рыба Камчатская» снова радует владимирцев. На витрине свежий улов дикой рыбы из Берингова и Охотского морей. Очередь из покупателей выстроилась уже утром. Те, кто пришел впервые, дегустируют деликатесы. – Хочу попробовать белорыбицу. – Пожалуйста, попробуйте. – Вкусная, малосоленая В ассортименте любимые чавыча, белорыбица, икра, а также рыба холодного и горячего копчения. Например,