С возрастом скачки артериального давления становятся чаще, из-за чего общее состояние ухудшается и возрастает риск возникновения тяжелых заболеваний. Едва ли не каждый человек старается ..

С возрастом скачки артериального давления становятся чаще, из-за чего общее состояние ухудшается и возрастает риск возникновения тяжелых заболеваний. Едва ли не каждый человек старается снизить АД различными препаратами, однако можно добиться результата и без них. Так, сердечно-сосудистый хирург, врач-кардиолог Владимир Хорошев советует людям с повышенным давлением включить в рацион баклажаны, тыкву и кабачки. Если их чаще употреблять, то самочувствие улучшится, отметил эксперт, слова которого приводит "". При этом врач рекомендует пациентам с повышенным давлением отказаться от употребления красного мяса.Кроме того, нельзя обойтись без пары упражнений. По словам Хорошева, нужно круговыми движениями поглаживать подушечки большого пальца руки. Также необходимо двигать стопами от себя/на себя. Так артериальное давление снизится, заверил специалист. Его цитируют на сайте .