Какие мероприятия, посвященные Дню учителя пройдут во Владимирской области на этой...

Какие мероприятия, посвященные Дню учителя пройдут во Владимирской области на этой неделе?Владимирская область присоединяется к Большой учительской неделе. Она начинается сегодня. Это ключевое событие Года педагога и наставника. На федеральном уровне будут подведены итоги профессиональных конкурсов среди сотрудников системы образования, пройдет форум классных руководителей в Москве.В нашем регионе запланирован торжественный концерт ко Дню учителя. Состоится межрегиональный форум молодых педагогов "В диалоге с наставником". А в течение этой недели пройдет флэшмоб "Поздравь учителя". Завершит региональную учительскую неделю встреча министра образования и молодежной политики области Светланы Болтуновой с победителями педагогических конкурсов 23 года.