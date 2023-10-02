В Киржаче Владимирской области проходит благоустройство площади купцов Соловьёвых.

В Киржаче Владимирской области проходит благоустройство площади купцов Соловьёвых. Об этом сообщила пресс-служба .Реновация общественного пространства стала возможной после победы на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. На федеральные средства на площади появятся малые архитектурные формы и дорожка из брусчатки. Причём все новые объекты будут так или иначе связаны с историей местной шелкопрядильной фабрики, начавшей одной из первых в нашей стране производить красную ткань.А на днях в самом центре площади купцов Соловьёвых «выросло» световое дерево. Совсем скоро здесь должны установить целый ряд уникальных арт-объектов.