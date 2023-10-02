Торги по устранению «владимирского провала» не состоялись. Об этом сообщают в горадминистрации. Речь идет о работах по обустройству смотровой площадки в сквере имени Пушкина. Ранее мэрия

Торги по устранению «владимирского провала» не состоялись. Об этом сообщают в горадминистрации. Речь идет о работах по обустройству смотровой площадки в сквере имени Пушкина. Ранее мэрия объявила тендер на проведение соответствующих работ. Судя по опубликованной тогда информации на сайте Госзакупок, общая стоимость контракта составляла более 5 миллионов рублей, а срок его исполнения – со 2