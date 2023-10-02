Они появятся в период со 2 по 8 октября. Большинство установят на автодорогах Р-132 «Золотое кольцо» и М-7 «Волга». Об этом сообщает Владупрадор. За водителями 33-его региона будут наблюдать

Они появятся в период со 2 по 8 октября. Большинство установят на автодорогах Р-132 «Золотое кольцо» и М-7 «Волга». Об этом сообщает Владупрадор. За водителями 33-его региона будут наблюдать камеры на следующих точках: – а/д Р-132 «Золотое кольцо», западное соединение с а/д М-7 «Волга», 2 км; – а/д Р-132 «Золотое кольцо», западное соединение с а/д