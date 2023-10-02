Начало отопительного сезона: губернатор Владимирской области Александр Авдеев провел оперативное...

Начало отопительного сезона: губернатор Владимирской области Александр Авдеев провел оперативное совещаниеВ регион всё-таки пришел осенний холод. К выходным, по прогнозам синоптиков, ожидается всего плюс пять, возможен снег.Губернатор Александр Авдеев на оперативном совещании с муниципалитетами дал указание подать тепло в дома до конца недели. Сегодня отопительный сезон стартует во Владимире. Батареи потеплеют в домах жителей Коврова и Гусь-Хрустального. Первые на очереди - больницы, школы, детские сады. Запуск в жилых домах будет растянут на несколько дней.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- С этого дня активно заполняйте систему, устраняйте утечки, завоздушивание, проверяйте тепловой режим. К концу недели вся социальная сфера должна быть в нормальном тепловом режиме по жилому фонду. Естественно параллельно устраняя какие-то нарушения по началу отопительного периода.