Пара планирует обжаловать приговор, вынесенный в начале года, и вместе с тем подала ответный иск с требованием квартиры. Весной Михаила Цивина и Наталию Дрожжину признали виновными в махинациях с наследством Алексея Баталова.
Пара планирует обжаловать приговор, вынесенный в начале года, и вместе с тем подала ответный иск с требованием квартиры. Весной Михаила Цивина и Наталию Дрожжину признали виновными в махинациях с наследством Алексея Баталова.
Суд установил, что актриса и юрист путем мошенничества украли у вдовы и дочери народного артиста свыше 20 миллионов рублей и отобрали жилплощадь. Михаила Цивина осудили на пять лет и посадили в Бутырскую тюрьму. Наталии Дрожжиной же достался условный срок. Однако вдова Алексея Баталова Гитана Леонтенко говорит, что не успокоится, пока актриса не получит реальный срок, так как боится мести, сообщает .
"Я знаю, что там предела нет. Конечно, я ее боюсь", — опасается Гитана Аркадьевна.
Ее адвокат подтверждает, что они требуют ужесточения приговора: Цивину – увеличить срок до шести лет, а Дрожжину – отправить на реальный срок. При этом состояние здоровья обоих супругов оставляет желать лучшего. Михаил страдает от сахарного диабета, и ему необходимо особое питание, которым в тюрьме, конечно, не разживешься. Очевидцы говорят, что за время, проведенное за решеткой, мужчина резко осунулся.
Ситуацию усугубляет тот факт, что его жена за все время так ни разу к нему и не пришла на свидание: она слишком плохо себя чувствует и еще до приговора пережила три инсульта и операцию, после чего также, как и муж, сдала, стала хуже разговаривать. Все это помешало актрисе не только проведать мужа, но и явиться на судебное заседание по апелляции. Впрочем, не все верят в информацию о состоянии здоровья Дрожжиной, некоторые полагают, что артистка просто тянет время.
Говоря о новом иске Наталии Дрожжиной и Михаила Цивина к вдове и дочери Алексея Баталова, возникает мысль, что эта история не закончится никогда. В подготовленном супругами документе идет речь о якобы незаконном обогащении. Осужденные за мошенничество знаменитости считают, что семья покойного артиста должна отдать им жилплощадь стоимостью 13,5 миллиона рублей.