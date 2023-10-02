Народные приметы на 3 октября. Почему в Астафьев день запрещено дарить подарки близким 3 октября...

Народные приметы на 3 октября. Почему в Астафьев день запрещено дарить подарки близким3 октября 2023 года отмечается Астафьев день. Православная церковь чтит память мученика Евстафия Плакиды, его супруги Феопистии и его детей Агапию и Феописта.Период великомученика Евстафия был связан с ветром, который дул со всех сторон. Ветры имели большое значение. По направлению и силе ветра можно было судить о погоде на ближайшее время, о природе зимы и о возможном урожае.Северный ветер на Астафьева обычно вещал о холоде, южный — о потеплении, западный — о наличии осадков, а восточный — о теплой и безоблачной погоде.Наши предки полагали, что ветры, дующие с юга, обещают плодородие.Что можно делать в Астафьев день?Сегодня рекомендовано проветривать одежду и постельное белье на улице. Верят, что ветром выветриваются все горести, проблем становится меньше.В этот день мыли окна и зеркала с добавлением святой воды, чтобы защитить дом от негативных энергий.Что нельзя делать в Астафьев день?Нельзя произносить плохие слова, угрозы или выражать злобу, так как сказанное может вернуться к самому человеку.Не рекомендуется делать подарки, так как это может испортить отношения, однако дарение денег разрешается.Не стоит также пересчитывать мелочь — больших денег не предвидится.Приметы и поверьяЕсли погода сырая и туманная, много белой длинной паутины летает, то осень будет благоприятной, а снег выпадет не скоро.Шишки на ели низко растут – к ранним морозам, высоко – настоящие холода ударят в конце зимы.Южный ветер дует – в следующем году будет отменный урожай озимых.Если сухая погода за окном, то зимой будет мало снега.Если лист с клена и березы опадает не чисто, то зима ожидается суровая.Фото freepik.com