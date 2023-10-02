Очередное судебное заседание по делу Вишневского прошло 29 сентября в Ленинском районном суде. Дело бывшего вице-губернатора длится уже второй год. Его обвиняют в трех эпизодах

Очередное судебное заседание по делу Вишневского прошло 29 сентября в Ленинском районном суде. Дело бывшего вице-губернатора длится уже второй год. Его обвиняют в трех эпизодах взяточничества, в том числе в крупном размере, и в одном эпизоде мошенничества. На данный момент судебный процесс находится на этапе прения сторон. На заседании подробно рассматривалось уголовное дело о взятке