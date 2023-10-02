Родители жалуются, что некоторые предметы ведут педагоги не того профиля. Так ли это?
Родители жалуются, что некоторые предметы ведут педагоги не того профиля. Так ли это?
В школах региона не хватает около 790 педагогов. Такие цифры озвучила региональный министр образования Светлана Болтунова по результатам прошлого учебного года. Больше всего учреждения нуждались в учителях начальных классов, русского языка и литературы, математики и иностранного языка.
К сожалению, к 1 сентября ситуация не улучшилась. Поэтому во многих учебных учреждениях ввели вторую смену. Только в областном центре таковых школ 24: из 40 400 ребят около
7 400 «грызут гранит науки» после обеда.
Чтобы хоть как-то решить проблему, город сотрудничает с Владимирским госуниверситетом и заключает целевые договоры на обучение по педагогическим специальностям. Поможет ли эта мера изменить ситуацию, покажет время.
Крик души
Между тем родители пятиклашек школы № 29 бьют тревогу в социальных сетях. По их словам, профильные предметы у их детей ведут специалисты совсем из других областей.
– Отсутствием учителей страдаем с первого класса. Сейчас у нас нет учителя по математике и русскому языку, их замещает учитель физкультуры, – пожаловался 19 сентября отец одного из учеников.
Также, пишет он, в школе закрыли раздевалку для девочек. Дети переодеваются в общей раздевалке на цокольном этаже.
26 сентября корреспондент «АиФ» связался с управлением образования г. Владимира.
– Дверь раздевалки сломали по неосторожности сами ученики. Нужно было время, чтобы её заказать, установить. Сейчас дверь поставили.
Кадровый вопрос тоже решают. С начала прошлой недели в школе № 29 начал работать педагог по математике, а с 1 октября – учитель русского языка и литературы.
Бонусы для педагогов
В регионе действует немало программ, чтобы привлечь в профессию свежие кадры. Например, «Ипотека для учителей» по льготной ставке, а также «Земский учитель». Педагог, приехавший работать в сельскую школу, получает один миллион рублей. Контракт заключают на пять лет. Плюс для сельских учителей действуют разные льготы: на коммунальные услуги, аренду жилья, подвоз до места работы и обратно.
Также молодые педагоги работают по повышенным ставкам. У краснодипломников коэффициент составляет 1,8, для тех, кто окончил вуз с синей корочкой, – 1,7, диплом колледжа оценивают в 1,6.
Эти коэффициенты действуют в течение двух лет – до первой аттестации.
Если верить официальной статистике, средняя заработная плата педагога во Владимирской области в первом квартале этого года составила чуть больше 40 тыс. руб. Ещё девять тыс. обещают за классное руководство.
Мнение эксперта
Официальный представитель управления образования г. Владимира Яна Брагина:
– Ситуация не длится годами! Школа – живой организм, любят говорить у нас. И это недалеко от правды. Учителя уходят в декрет, на пенсию, уезжают с другие города. Острого дефицита педагогов в 29-й школе не было никогда. Относительно учителей: у нас семь классов было без математиков (43 часа) и три класса – без учителя русского языка (24 часа). Педагог по математике уволилась в августе. Учителя русского языка взяли дополнительно в связи с увеличением нагрузки. Он должен был выйти 1 сентября, но по семейным обстоятельствам не смог и приступил к своим обязанностям 1 октября.
Но предмет дети освоили, так как профильные учителя в свои методические часы проводили дополнительные занятия.
Директор школы готова доводить информацию до родителей, открыта к общению.