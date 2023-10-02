Родители жалуются, что некоторые предметы ведут педагоги не того профиля. Так ли это?

Родители жалуются, что некоторые предметы ведут педагоги не того профиля. Так ли это?В школах региона не хватает около 790 педагогов. Такие цифры озвучила региональный министр образования Светлана Болтунова по результатам прошлого учебного года. Больше всего учреждения нуждались в учителях начальных классов, русского языка и литературы, математики и иностранного языка.К сожалению, к 1 сентября ситуация не улучшилась. Поэтому во многих учебных учреждениях ввели вторую смену. Только в областном центре таковых школ 24: из 40 400 ребят около7 400 «грызут гранит науки» после обеда.Чтобы хоть как-то решить проблему, город сотрудничает с Владимирским госуниверситетом и заключает целевые договоры на обучение по педагогическим специальностям. Поможет ли эта мера изменить ситуацию, покажет время.Крик душиМежду тем родители пятиклашек школы № 29 бьют тревогу в социальных сетях. По их словам, профильные предметы у их детей ведут специалисты совсем из других областей.– Отсутствием учителей страдаем с первого класса. Сейчас у нас нет учителя по математике и русскому языку, их замещает учитель физкультуры, – пожаловался 19 сентября отец одного из учеников.Также, пишет он, в школе закрыли раздевалку для девочек. Дети переодеваются в общей раздевалке на цокольном этаже.26 сентября корреспондент «АиФ» связался с управлением образования г. Владимира.– Дверь раздевалки сломали по неосторожности сами ученики. Нужно было время, чтобы её заказать, установить. Сейчас дверь поставили.Кадровый вопрос тоже решают. С начала прошлой недели в школе № 29 начал работать педагог по математике, а с 1 октября – учитель русского языка и литературы.Бонусы для педагоговВ регионе действует немало программ, чтобы привлечь в профессию свежие кадры. Например, «Ипотека для учителей» по льготной ставке, а также «Земский учитель». Педагог, приехавший работать в сельскую школу, получает один миллион рублей. Контракт заключают на пять лет. Плюс для сельских учителей действуют разные льготы: на коммунальные услуги, аренду жилья, подвоз до места работы и обратно.Также молодые педагоги работают по повышенным ставкам. У краснодипломников коэффициент составляет 1,8, для тех, кто окончил вуз с синей корочкой, – 1,7, диплом колледжа оценивают в 1,6.Эти коэффициенты дей­ствуют в течение двух лет – до первой аттестации.Если верить официальной статистике, средняя заработная плата педагога во Владимирской области в первом квартале этого года составила чуть больше 40 тыс. руб. Ещё девять тыс. обещают за классное руководство.Мнение экспертаОфициальный представитель управления образования г. Владимира Яна Брагина:– Ситуация не длится годами! Школа – живой организм, любят говорить у нас. И это недалеко от правды. Учителя уходят в декрет, на пенсию, уезжают с другие города. Острого дефицита педагогов в 29-й школе не было никогда. Относительно учителей: у нас семь классов было без математиков (43 часа) и три класса – без учителя русского языка (24 часа). Педагог по математике уволилась в августе. Учителя русского языка взяли дополнительно в связи с увеличением нагрузки. Он должен был выйти 1 сентября, но по семейным обстоятельствам не смог и приступил к своим обязанностям 1 октября.Но предмет дети освоили, так как профильные учителя в свои методические часы проводили дополнительные занятия.Директор школы готова доводить информацию до родителей, открыта к общению.