После вмешательства прокуратуры во Владимире ввели в строй квартиры 357 дольщиков. Речь идет о...

После вмешательства прокуратуры во Владимире ввели в строй квартиры 357 дольщиков.Речь идет о строительстве корпусов 3 и 4 ЖК «Отражение» на улице Мира, которые возводила строительная компания ООО «Монострой» с привлечением денежных средств 357 участников долевого строительства.Срок передачи им квартир истек еще два года назад. По результатам проверок руководителю застройщика объявлялись предостережения, внесено 3 представления.Также застройщик привлекался к административной ответственности, а ход и темпы строительства неоднократно оценивались прокуратурой города, что позволило положительно повлиять на сроки достройки дома.Теперь на основании разрешения управления архитектуры и строительства администрации города Владимира проблемные многоквартирные дома введены в эксплуатацию.Фото: https://www.pxfuel.com