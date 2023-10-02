43-летняя телеведущая воспитывает дочку Анджелину от бывшего мужа, предпринимателя Алекса Смерфита – в марте ей исполнилось 11 лет. Однако Виктория Боня во что бы то ни стало хочет второго ребенка.

43-летняя телеведущая воспитывает дочку Анджелину от бывшего мужа, предпринимателя Алекса Смерфита – в марте ей исполнилось 11 лет. Однако Виктория Боня во что бы то ни стало хочет второго ребенка.В августе Виктория Боня серьезно обновила свое лицо, прибегнув к услугам пластического хирурга — результат операции светская львица до сих пор прячет за темными очками. Интерес пользователей Сети телезвезда подогревает, публикуя на своей странице реакции родных на ее новое лицо. Кстати говоря, за показом лица зачастую следует разочарование.Сегодня Виктория Боня опубликовала в соцсети пост, в котором рассказала, что вопреки наставлениям врача вернулась в Москву, причем с весьма любопытной целью. Ведущая собирается пройти полный медосмотр, после чего заморозить свои яйцеклетки."В моем возрасте, конечно же, это уже последний шанс, так как обычно это делают до 35 лет" — пишет Боня в своем аккаунте.При этом модель подчеркнула, что на этот раз хочет мальчика. Виктория далеко не первый раз заявляет, что хочет второго ребенка — впервые она об этом заговорила еще пять лет назад, когда ее дочери было всего шесть лет. Боня отмечала, что дети растут невероятно быстро, поэтому ей необходим новый малыш.Любопытно, что кандидат на отцовство у Виктории Бони, судя по всему, уже есть — телеведущая регулярно выкладывает в соцсети фото с огромными букетами цветов. Однако пока что поклонник — судя по размеру букетов, состоятельный — никак не засветился.