Продюсер Александр Швыдкой госпитализирован в Москве. По информации, которая стала доступна прессе, у него диагностированы переломы и открытая черепно-мозговая травма. События, которые ..

Продюсер Александр Швыдкой госпитализирован в Москве. По информации, которая стала доступна прессе, у него диагностированы переломы и открытая черепно-мозговая травма.События, которые привели к этой ситуации, на данный момент неизвестны. По данным , мужчина был в сознании и даже сумел дать показания полицейским. Полицейские не исключают, что продюсера могли жестоко избить.