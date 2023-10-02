28 сентября в музее-заповеднике «Александровская слобода» состоялась творческая встреча с очень неординарной личностью!

28 сентября в музее-заповеднике «Александровская слобода» состоялась творческая встреча с очень неординарной личностью! Главной героиней вечера стала француженка Лоранс Гийон – музыкант, блогер, писатель, автор серии романов об Иване Грозном. В 15 лет она впервые посмотрела фильм Эйзенштейна, и личность первого русского царя потрясла ее настолько, что фактически определила жизненный путь и увлечения. Покоренная историей России и личностью государя, сразу после школы Лоранс приступила к самостоятельному изучению русского языка. С удовольствием сочиняла истории о царе для себя и близких. Постепенно это увлечение переросло в идею написать исторический роман об Иване IV. Француженка приняла православие, а затем и вовсе переехала жить в Россию, обосновавшись в Переславле-Залесском, который ощущает своей духовной родиной.Вот что рассказывает сама Лоранс Гийон: «Для меня яркая личность Ивана Грозного – это, безусловно, персонаж произведений Шекспира и Достоевского (любимый писатель). Грозный меня завораживает. Живя в Париже, я неоднократно смотрела фильм Эйзенштейна и через него же была покорена красивейшими обрядами православия, которое приняла в 19 лет. И сегодня для меня очень важно оказаться в музее-заповеднике, который является хранителем средневековья. И понимание, что здесь многие годы жил царь этого очень волнует меня». (Кстати, от музейщиков Лоранс получила подарок «со смыслом» – новое издание «Легенды и были Александровской слободы», которое, вполне возможно, вдохновит ее на продолжение н серии романов о русском царе!)Автор покорила всех не только безграничной любовью к России, глубоким знанием и уважением ее истории, но и творческой разносторонностью. Она исполнила несколько музыкальных произведений – французскую средневековую балладу, русские народные и казачьи песни под свой же аккомпанемент аутентичных музыкальных инструментов – гуслей и колесной лиры. Колоритными и очень интересными оказались и друзья Гийон, которые помогали ей во время выступления перед публикой - руководитель ансамбля «Казачий Кругъ» Владимир Скунцев и журналист Екатерина Гуркина.В 2022 году Лоранс выпустила роман «Ярило», посвященный взаимоотношениям Ивана Грозного и опричника Федора Басманова. В этом году появилось продолжение – «Парфений Юродивый». Участники авторского вечера имели возможность купить книги и получить автограф. И конечно, задать вопросы, которых набралось так много, что вечер грозил перейти в ночь – каждому хотелось лично пообщаться с удивительной, талантливой и безмерно влюбленной в Россию француженкой.По окончании специалист по связям с общественностью музея-заповедника Светлана Вершинина пояснила: «Для нас сегодняшний вечер – не знакомство с Лоранс Гийон, она уже не раз бывала в музее с частными визитами и даже участвовала в качестве слушателя в научно-практической конференции «Зубовские чтения», которую музей проводит раз в два года на протяжении уже двадцати лет. Музей Ивана Грозного давно стал для нее знаковым местом. Думается, что наше сотрудничество с Лоранс только началось, но оно продолжится и подарит новые встречи с ее многогранным талантом!»