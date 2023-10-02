Синоптики предупредили владимирцев о низких температурах.
Регион окажется под влиянием тыловой...
Синоптики предупредили владимирцев о низких температурах.
Регион окажется под влиянием тыловой части уходящего на северо-восток циклона, предупреждают специалисты
Во вторник, 3 октября, ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди, утром возможны очаги туманов.
Осадков не ожидается.
Воздух прогреется только до 15 градусов, ночью 8 градусов.
Ветер слабый, максимум 2,9 метров в секунду.
Атмосферное давление стабильное: 749-751 мм ртутного столба.
Народный прогноз погоды
День, как правило, бывал ветреный, и по ветру судили о погоде:
- если ветер северный – близко стужа;
- южный ветер – к теплу;
- западный – к мокроте, дождям,
- а восточный – к ясной погоде.
Фото: https://www.pxfuel.com