Синоптики предупредили владимирцев о низких температурах. Регион окажется под влиянием тыловой...

Синоптики предупредили владимирцев о низких температурах.Регион окажется под влиянием тыловой части уходящего на северо-восток циклона, предупреждают специалистыВо вторник, 3 октября, ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди, утром возможны очаги туманов.Осадков не ожидается.Воздух прогреется только до 15 градусов, ночью 8 градусов.Ветер слабый, максимум 2,9 метров в секунду.Атмосферное давление стабильное: 749-751 мм ртутного столба.Народный прогноз погодыДень, как правило, бывал ветреный, и по ветру судили о погоде:- если ветер северный – близко стужа;- южный ветер – к теплу;- западный – к мокроте, дождям,- а восточный – к ясной погоде.Фото: https://www.pxfuel.com