Смотрите Вести в 14.30: какие тайны хранит Ярополч Залесский
Теплица с сюрпризом
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Смотрите "Вести" в 14.30: какие тайны хранит Ярополч Залесский
Теплица с сюрпризом
- В Гусь-Хрустальном районе задержали двух местных жителей, которые выращивали у себя на садовых участках коноплю.
Кто виноват?
- Медики ОДКБ не согласны с заключением экспертов. Арбитражный суд вынес решение в деле о гибели пятилетнего Тимофея Малыгина.
Артефакты Ярополча
- Историю исчезнувшего города изучают по уникальным находкам археологов. Какие тайны хранит Ярополч Залесский?