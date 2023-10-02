Смотрите Вести в 14.30: какие тайны хранит Ярополч Залесский Теплица с сюрпризом - В...

Смотрите "Вести" в 14.30: какие тайны хранит Ярополч ЗалесскийТеплица с сюрпризом- В Гусь-Хрустальном районе задержали двух местных жителей, которые выращивали у себя на садовых участках коноплю.Кто виноват?- Медики ОДКБ не согласны с заключением экспертов. Арбитражный суд вынес решение в деле о гибели пятилетнего Тимофея Малыгина.Артефакты Ярополча- Историю исчезнувшего города изучают по уникальным находкам археологов. Какие тайны хранит Ярополч Залесский?