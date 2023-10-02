Стали известны подробности гибели водителя в лобовом столкновении на трассе во Владимирской...

Стали известны подробности гибели водителя в лобовом столкновении на трассе во Владимирской области.Трагедия случилась накануне в 21 час 30 минут на 22 километре дороги «Владимир — Муром — Арзамас» в Судогодском районе близ деревни Ново-Петрово.Спасатели первой дежурной смены АСС ГКУВО «Служба ГО, ПБ и ЧС Владимирской области» деблокировали тело погибшего водителя «Рено», сообщила пресс-служба министерства региональной безопасности Владимирской области.По предварительным данным, водитель "Форда" выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с красным "Рено".Фото: пресс-служба министерства региональной безопасности Владимирской области.