02.10.2023

2023-10-02 10:10:27

Страна отметила годовщину воссоединения новых регионов с Россией

Год назад жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей на референдумах приняли решение о присоединении к России. В честь этого события в 2023 году Президент учредил новый праздник – День воссоединения новых регионов с Российской Федерацией.



С первых дней СВО Единая Россия постоянно находится здесь с гуманитарной миссией. Фракция партии в Госдуме обеспечила законодательную интеграцию ЛДНР, Запорожской области и Херсонщины в правовое поле РФ и помогает внедрять механизмы социальной и господдержки. Представители партии обеспечивали наблюдение в ходе референдума.



Жители наших новых регионов всегда ассоциировали себя с Россией. Они чувствовали и чувствуют каждый день поддержку нашей большой страны, видят, как возвращается мирная жизнь, сами в этом участвуют. Какими темпами идёт строительство, как проходит интеграция, появляются новые сервисы. Очень многие уже давно привычные нам вещи на Донбассе при украинской власти были просто недоступны. Сейчас у людей меняется уклад жизни и существенно улучшается её качество, появляются новые возможности, - отметил руководитель Центрального исполкома Единой России Александр Сидякин.



Он подчеркнул, что партия продолжает помогать жителям – доставляет продукты, стройматериалы, лекарства, оказывает адресную помощь, организует мероприятия для детей.



За всё это время мы привезли более 76 тысяч тонн гуманитарной помощи. Постоянно действуют пункты её выдачи во всех четырёх регионах, а в ЛНР организованы и дополнительные площадки, которые партия открыла вместе с фондом Ридовка Помогает!. Наши активисты МГЕР, Волонтёрской Роты, - а это более 2,5 тысяч ребят со всей страны, - не только доставляют гумпомощь. Они помогают местным властям восстанавливать социальные объекты, жильё, проводят субботники. И делают это вместе с жителями, - сказал Александр Сидякин.



Руководитель Центрального исполкома напомнил, что Единая Россия была первой среди политических партий в новых регионах не только с гуманитарной миссией.



Мы первыми создали сеть региональных, местных и первичных отделений. Сейчас общая численность членов Единой России в новых субъектах превышает 160 тысяч человек. А то, как партия, её кандидаты за это время подошли к работе с людьми, с их проблемами и инициативами, как формировали региональные разделы народной программы в ходе избирательной кампании, определило, что по итогам первых выборов в новых регионах мы получили квалифицированное большинство. Этот результат накладывает на нас большую ответственность за решение всех вопросов восстановления экономики, социальной поддержки людей. И мы уже занимаемся этим – по народной программе и при поддержке регионов-шефов строятся и ремонтируются школы, больницы, дороги, дома, детские площадки. При участии партпроектов открываются спортзалы, например, по самбо. Вся работа по восстановлению инфраструктуры, социальной поддержке людей – наш приоритет, - подчеркнул Александр Сидякин.



Он также пояснил, что воссоединение новых регионов с Россией перспективно для страны в целом. В первую очередь, для развития её промышленного потенциала и продовольственной безопасности.



В Россию вернулись исторически русские земли так же, как когда-то вернулся Крым, подчеркнул секретарь Московской Единой России, вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Начало этому процессу положили мирные жители двух городов – Донецка и Луганска, когда решительно и смело выступили против произошедшего в Киеве госпереворота со всеми вытекающими последствиями. Уже тогда пути назад не было – стало понятно, что эти земли должны вернуться на свою историческую родину, – отметил Толстой.



Для жителей новых регионов это воссоединение стало символом восстановления исторической справедливости, подчеркнул руководитель исполкома Московского реготделения Единой России Максим Руднев: Ведь эти земли всегда были неотъемлемой частью России. Там всегда говорили на русском языке, чтение русских книг и изучение русской истории и культуры были обычным делом. Осознавая эти исторические и культурные связи, Россия с особым благоговением приняла жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей обратно в свою семью. И знаете, они не разочаровались! Я знаю это наверняка, потому что со многими из тех, с кем я познакомился во время гуманитарных поездок как волонтер, тепло общаюсь до сих пор. Первая годовщина воссоединения – это повод вместе вспомнить уже достигнутое и, в то же время, задуматься, какие еще горизонты мы можем покорить.



В свою очередь, комбат батальона Спарта, председатель Народного совета ДНР Артём Жога, говоря о значении воссоединения с Россией, подчеркнул, что оно дало людям возможность осуществить мечту о возвращении домой и получить заботу со стороны государства, которой у них не было при киевской власти. Эту позицию разделяет и председатель Херсонской областной Думы (фракция Единой России), ректор Херсонского государственного педуниверситета Татьяна Томилина: 30 сентября для меня самый главный праздник! Мне с 2014 года соседи собирались покупать билет в Москву. Говорили: Чемодан. Вокзал. И уезжай в свою Россию. А я им тогда говорила, что Херсон – это Россия. Нас всех обманули 30 лет назад, лишили огромной страны. Но я дожила до того момента, когда вернулась домой. Россия для меня – это всё!.



Александр Сидякин в заключение отметил – Единая Россия продолжит работу по интеграции новых регионов: Мы будем расширять наши общественные и молодёжные проекты, развивать социальные инициативы. Реализовывать те планы, которые уже есть и за которые мы отвечаем перед людьми. И, конечно, вместе будем добиваться нашей большой Победы.