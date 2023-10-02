В ближайшую субботу, 7 октября, в Суздале состоится традиционная Евфросиньевская ярмарка.

В ближайшую субботу, 7 октября, в Суздале состоится традиционная Евфросиньевская ярмарка. В день проведения мероприятия движение транспорта будет ограничено. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.Так, с 6.00 окажется перекрыт участок улицы Ленина от перекрёстка с улицей Нетёка и до пересечения с Энгельса.Суздальские власти приносят жителям и гостям города извинения за временные неудобства и советуют автовладельцам воспользоваться .