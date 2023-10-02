Ветеранов поздравили председатель Законодательного Собрания Ольга Хохлова и заместитель губернатора Константин Баранов.

Ветеранов поздравили председатель Законодательного Собрания Ольга Хохлова и заместитель губернатора Константин Баранов.«Серебряный» возрастБолее 60 человек: общественных активистов, ветеранов городских округов и муниципальных районов Владимирской области – поздравили с праздничной датой – Днём пожилого человека, который традиционно отмечают 1 октября. Чествования прошли в Доме Дружбы областного центра.Ольга Хохлова, председатель Законодательного Собрания Владимирской области, убеждена, что называть пожилыми этих активных, энергичных и жизнерадостных активистов никак нельзя – куда больше им подходит определение «люди «серебряного» возраста»:– Они такие молодцы: и поют, и пляшут, играют на музыкальных инструментах, познают тонкости цифрового и финансового образования, пишут замечательные картины. Их энергии хватает и им самим, и людям, которые их окружают. И очень важно, чтобы руководители молодёжных организаций чаще приглашали таких людей для общения с нашим подрастающим поколением. Вот этот союз обязательно даст самые хорошие результаты.Поддержать старших– В нашей области проживает более 360 тыс. человек старше трудоспособного возраста. Для них на государственном уровне реализуют национальные проекты и социальные программы, – подчеркнул Константин Баранов.– Мы продолжим курс на модернизацию регионального здравоохранения. В этом году в области создали региональные гериатрические центры и геронтологические отделения. В их числе областной гериатрический центр в Ковровской городской больнице № 2. На базе Уршельской районной больницы тоже открыли гериатрическое отделение. В регионе есть много возможностей для самореализации и раскрытия потенциала жителей в любом возрасте. Желаю вам крепкого здоровья, бодрости и как можно больше поводов для радости, – сказал вице-губернатор.Самые активныеВо время торжественной части Ольга Хохлова и Константин Баранов вручили почётным гостям персональные призы губернатора «За социальную активность». В этом году награды удостоили Елизарову Татьяну Павловну, председателя первичной общественной организации ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органовпос. Красное Эхо Гусь-Хрус­таль­ного района, Журавлёву Людмилу Александровну, председателя первичной ветеранской организации пос. Садовый Суздальского района, Зайцеву Татьяну Николаевну, председателя первичной ветеранской организации пос. Красная Горбатка Селивановского района, Зимину Галину Константиновну, председателя Камешковского районного Совета ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов, Куксину Надежду Кузьминичну, председателя Юрьев-Польского отделения Союза пенсионеров России, Мазур Галину Александровна, председателя Кольчугинского отделения Союза пенсионеров России, Маслову Светлану Александровну, председателя Совета ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Александровского района, Пронину Ольгу Леонидовну, председателя Ковровского городского отделения Союза пенсионеров России, Соколову Марину Викторовну, председателя Суздальского отделения Союза пенсионеров России.Отдельно Ольга Хохлова отметила заслуги ещё двух активистов. Благодарности Законодательного Собрания получили Мазур Владимир Владимирович, председатель общественной организации пенсионеров и инвалидов Кольчугинского района, и Никитенко Василий Никитович, председатель Владимирской городской общественной организации пенсионеров и инвалидов.