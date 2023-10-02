В областной научной библиотеке состоялась презентация литературно-краеведческого альманаха...

В областной научной библиотеке состоялась презентация литературно-краеведческого альманаха "Владимир".Авторами этого ежегодника стали 58 литераторов из разных городов нашего региона. Ведущий презентации, член Союза писателей России, поэт Вадим Забабашкин приглашал к микрофону поэтов, прозаиков, драматургов, чьи работы нашли свое место на страницах альманаха. Их выступления чередовались с концертными номерами студентов ВлГУ и автора-исполнителя Юрия Лебедева. Руководитель регионального отделения Союза российских писателей Дмитрий Кантов отметил высокий художественный уровень альманаха."Владимир" - старейшее литературное издание области, издающееся с 1951 года.