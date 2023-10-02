В одной из деревень Владимирской области жители увлеклись выращиванием наркосодержащих растений....

В одной из деревень Владимирской области жители увлеклись выращиванием наркосодержащих растений.Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков Межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» изъяли у 59-летнего жителя Гусь-Хрустального района из теплицы на садовом участке 10 кустов конопли. А дома у него нашли более 830 граммов каннабиса.В тот же день и в том же населенном пункте, у 49-летнего жителя полицейские нашли коробку, в которой хранилось более 280 граммов марихуаны. А на его приусадебном участке было обнаружено 5 растений конопли, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.По словам обоих хозяев, коноплю они выращивали для последующей переработки и личного потребления.Возбуждены и расследуются уголовные дела по статье "Незаконное хранение наркотических средств".Фото: https://www.pxfuel.com