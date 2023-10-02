2 октября на сайте Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи заметили снижение цен на бензин. Топливо стало дешевле примерно на 2-3%. Так, Аи-92 подешевел до 56,65 тысячи рублей за ..

2 октября на сайте Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи заметили снижение цен на бензин. Топливо стало дешевле примерно на 2-3%. Так, Аи-92 подешевел до 56,65 тысячи рублей за тонну. Цена Аи-95 снизилась до 58,55 тысячи рублей за тонну. Столько же летнего дизеля теперь стоит 58,48 тысяч рублей. Об этом пишет .Напомним, несколько недель назад в России начали действовать временные ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива. Это нужно ради стабилизации цен на внутреннем рынке, отмечали в правительстве.