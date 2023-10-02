В Успенском кафедральном соборе Владимира прошла первая в истории служба с...

В Успенском кафедральном соборе Владимира прошла первая в истории служба с сурдопереводом.Литургию с сурдопереводом для людей с проблемами слуха в георгиевском приделе совершил иерей Вячеслав Андросов, руководитель отдела по церковной благотворительности и социальному служению Владимирской епархии.В ней также приняли участие представители Синодального отдела по благотворительности: протоиерей Григорий Крыжановский, который уже много лет занимается работой с глухими и слабослышащими людьми и сурдопереводчик Варвара Дубкова, сообщила пресс-служба Владимирской епархии.Иерей Вячеслав Андросов также перевел часть Богослужения на русский язык жестов.Затем община слабослышащих посетила соборную колокольню. Также состоялась теплая беседа за чаепитием, которое организовали сестры Свято-Георгиевского сестричества.А отец Вячеслав Андросов провел экскурсию для гостей по Свято-Успенскому кафедральному собору.Фото: пресс-служба Владимирской епархии.