С 10 октября полноценно начнет работать приложение «Госуслуги. Дом», через которое будет помогать жителям Владимирской области решать квартирные вопросы. Об этом сообщил губернатор региона
С 10 октября полноценно начнет работать приложение «Госуслуги. Дом», через которое будет помогать жителям Владимирской области решать квартирные вопросы. Об этом сообщил губернатор региона в своем телеграм-канале. Сервис даст возможность: – передавать данные по всем счетчикам, кроме того, приложение напомнит о сроках передачи показаний и защитит от ошибок при вводе данных; – оплачивать все счета в