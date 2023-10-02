С 10 октября полноценно начнет работать приложение «Госуслуги. Дом», через которое будет помогать жителям Владимирской области решать квартирные вопросы. Об этом сообщил губернатор региона

С 10 октября полноценно начнет работать приложение «Госуслуги. Дом», через которое будет помогать жителям Владимирской области решать квартирные вопросы. Об этом сообщил губернатор региона в своем телеграм-канале. Сервис даст возможность: – передавать данные по​ всем счетчикам, кроме того, приложение напомнит о​ сроках передачи показаний и​ защитит от​ ошибок при​ вводе данных; – оплачивать все счета в​