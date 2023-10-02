Владимиро-Суздальский музей-заповедник впервые показывает уникальные артефакты, найденные на месте...

Владимиро-Суздальский музей-заповедник впервые показывает уникальные артефакты, найденные на месте древнего Ярополча Залесского"Ярополч Залесский. История исчезнувшего города". Впервые Владимиро-Суздальский музей-заповедник показывает находки, сделанные археологами на месте, где он когда-то находился. С подробностями Вера Куликова.Ярополч Залесский-означает город Ярополка. Сын Владимира Мономаха и брат Юрия Долгорукого князь Ярополк основал его в 1135-ом году на берегу Клязьмы в 6 километрах от современных Вязников. Ярополч сильно пострадал от страшного нашествие хана Батыя, сгорел и был вновь отстроен. Он существовал и в послемонгольский период, но пожар 1703 года полностью уничтожил город. Сейчас от него остались только курганы. Обнаружили исчезнувший Ярополч археологи Мария и Валентин Седовы, научные сотрудники Института археологии Российской академии наук. Они вместе с Владимиро-Суздальским музеем-заповедником и Вязниковским краеведческим музеем проводили раскопки в селе Пировы Городищи.Дмитрий Акамеев, младший научный сотрудник ВСМЗ, автор экспозиции:- Первое о нем упоминание относится к 1389 году. Фактически в это время город уже не существовал, потом в 1239 году считается, что он подвергся разгрому в ходе нашествия Батыевых ратей и большая честь сведений нам известна благодаря полевым исследованиям, проводимыми археологами.На протяжение сотни лет Ярополч Залесский был крепостью, ремесленным центром и важным транспортным узлом. Через него проходил торговый путь "из варяг в арабы". Доказательством этого стали находки сделанные в ходе раскопок.Дмитрий Акамеев, младший научный сотрудник ВСМЗ, автор экспозиции:- Здесь представлены рыболовные крючки, которые были предназначены для донной ловли сома, костяные наконечники, стрелы копий использовались для охоты. Считалось, что железными наконечниками пользоваться нежелательно, потому что они могли испортить шкуру этого зверя.Город его жителям приходилось неоднократно защищать от набегов врагов. Археологи обнаружили оружие. Самым распространенным и действенным в 12-13 веках был вовсе не меч, а боевой топор.А в качестве оружия последнего шанса наши предки использовали засапожный нож. Упоминание о нем есть в "Слове о полку Игореве". Святослав Ольгович в речи, обращенной к сыновьям Игорю и Всеволоду: "Они без щитов, с кинжалами засапожными кликом полки побеждали!". На выставке также можно увидеть украшения и посуду. Керамические горшки изготавливали местные ремесленники, а вот амфоры, по словам музейщиков, привезли на Русь из Греции. Из уникальных и пока не изученных находок- печать с надписью День слова и изображением святой Ирины. Ее обнаружили на месте Городища.Наталья Четверикова, хранитель музейных предметов ВСМЗ:- Есть вопросы кому она могла принадлежать, но в любом случае вещи уникальные, вещи значимые и еще изучение предстоит.Здесь есть финно-угорские украшения и нательные кресты более позднего времени. Кроме этого в захоронениях нашли металлические вериги, принадлежащие монаху, а также керамические яйца-писанки, которые были в погребениях славян в бытность их язычниками. Всего в коллекции артефактов, найденных на месте древнего Ярополча Залесского 17 тысяч предметов. Из них 360 самых интересных представлено выставке.Вера Куликова, Алексей Ковалёв "Вести-Владимир".