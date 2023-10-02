С 2 по 8 октября 2023 года в России проходит ключевое событие Года педагога и наставника – Большая учительская неделя.

С 2 по 8 октября 2023 года в России проходит ключевое событие Года педагога и наставника – Большая учительская неделя. Владимирцы не остались в стороне: в ближайшие дни в области состоится целый ряд мероприятий с участием педагогов. Об этом сообщила пресс-служба .Так, во Владимирской области анонсированы Межрегиональный форум молодых учителей «В диалоге с наставником!» и флэшмоб «Поздравь учителя». Министр образования и молодёжной политики 33-го региона Светлана Болтунова встретится с победителями конкурсов профмастерства и ветеранами педагогического труда.Основное же внимание будет приковано к торжеству по случаю Дня среднего профессионального образования и Дня учителя, которое откроется в Областном Дворце культуры и искусства.