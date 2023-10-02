В настоящее время в 33-ем регионе всего 27% семей могут позволить себе взять ипотеку. Показатель за 2022 год был ниже – 24,4%. Статистику предоставили аналитики РИА Рейтинг. Первые места в рейтинге

В настоящее время в 33-ем регионе всего 27% семей могут позволить себе взять ипотеку. Показатель за 2022 год был ниже – 24,4%. Статистику предоставили аналитики РИА Рейтинг. Первые места в рейтинге заняли Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа. Там около 60% семей могут приобрести двухкомнатную квартиру в кредит. Самые недоступные ипотеки оказались в Севастополе,