Два корпуса ЖК были введены в эксплуатацию в конце сентября

Прокуратура Владимирской области добилась введения в эксплуатацию 3го и 4-го корпусов ЖК «Отражение». Об этом сообщается на сайте ведомства.Квартиры 357 дольщиков должны были получить еще в 2021 году, однако застройщик завершать строительство не спешил. Прокуроры контролировали ход строительства: неоднократно выносили застройщику предостережения и привлекли к административной ответственности.В конце сентября дома наконец-то были введены в эксплуатацию.Напомним, во Владимире ДОМ.РФ о строительстве детсада у ЖК «Отражение».