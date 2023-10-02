Во Владимире конфисковали у владельца «Lexus RX 300» за пьяную езду. Октябрьским райсудом...

Во Владимире конфисковали у владельца «Lexus RX 300» за пьяную езду.Октябрьским райсудом установлено, что в феврале, уже будучи привлечённым к административной ответственности за отказ от медицинской проверки на предмет опьянения, снова сел за руль в нетрезвом виде.Нарушитель катался по городу пока не был остановлен ДПС ГИБДД УМВД по Владимиру. И вновь отказался от освидетельствования.Суд назначил виновному 300 часов обязательных работ с лишением прав. Его «Lexus RX 300» конфискован в доход государства.Приговор не вступил в законную силу.Фото: https://www.pxfuel.com