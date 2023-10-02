Во Владимире местная жительница, освободившись из тюрьмы, в тот же вечер убила своего...

Во Владимире местная жительница, освободившись из тюрьмы, в тот же вечер убила своего брата.Заместителем прокурора г. Владимира утверждено обвинительное заключение в отношении местной жительницы, ранее привлекавшейся к уголовной ответственности по трем статьям: "Убийство", "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего и "Кража". В настоящее время женщина снова обвиняется в совершении убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ).Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, днем 8 июля 2023 женщина условно-досрочно освободилась из ФКУ ИЦ-1 УФСИН России по Владимирской области.Вечером того же дня она решила отметить своё освобождение с братом и его сожительницей. В процессе распития спиртного, между пьяными родственниками произошел конфликт, в ходе которого злоумышленница взяла кухонный нож и ударила мужчину в грудь. Потерпевший сразу скончался.Вину обвиняемая не признала, утверждала, что лишь толкнула брата, а тот, падая, сам напоролся на нож. Уголовное дело по существу будет рассмотрено Фрунзенским районным судом города Владимира.Фото pxfuel.com