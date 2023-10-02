Во Владимире прошел праздничный митинг-концерт, посвященный дню воссоединения с ДНР, ЛНР,...

Во Владимире прошел праздничный митинг-концерт, посвященный дню воссоединения с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями.В субботу Россия отмечала день воссоединения с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями. В центральном парке Владимира прошел праздничный митинг-концерт. Как это было - в нашем репортаже.- Славься, страна! Мы гордимся тобой!Первый год гимн звучит в новых регионах Российской Федерации. Референдум, прошедший 30 сентября прошлого года вернул миллионы людей в родную гавань. Роберт - ветеран боевых действий, участник специальной военной операции. Год назад в это время был на фронте и узнал об итогах референдума от товарищей. Боец говорит, теперь жители новых регионов в безопасности.Роберт Гайфуллин, участник специальной военной операции:- Когда мы с ребятами узнали то что к нам присоединились новые территории. Мы поняли, что этих людей больше никто не обидит, 8 лет они терпели отстаивали права разговаривать на русском языке и изучать русскую речь.Для жителей новых территорий это возвращение к нормальной жизни и приближение долгожданной победы. Восемь с половиной лет люди Донбасса шли к этому дню. А для России - это восстановление исторической справедливости.Ангелина Свищ, студентка ВлГУ (уроженка Донбасса):- Стреляли. Люди все ровно шли, голосовали. Мне тогда позвонила бабушка и сказала, что она стала гражданкой Российской Федерации.На митинг-концерте в центральном парке собрались представители Боевого братва, ОНФ, участники специальной военной операции, жители города. Под российскими флагами они отпраздновали первую годовщину воссоединения.Константин Фролкин, член "Боевого братства":- Владимир подписал и присоединил эти республики к нам, это праздник что для них что для нас и в будущем я думаю все будет хорошо и мы дойдем до конца.Россия - единая, могучая и гостеприимная - протягивает руку помощи всем народам. Жители Владимирской области активно помогают своим новым соотечественникам и бойцам на фронте. Гуманитарная помощь на передовую отправляется постоянно. Это продукты питания, технические средства.Алексей Мокеев, эксперт регионального штаба Народного фронта:- Народный фронт регулярно оказывает поддержку участникам СВО, нашим подшефным частям нашему подшефному госпиталю мы регулярно отправляем грузы, как гуманитарные так и с какой-то высокоточной техникой.Участники митинга присоединились ко всероссийской акции "89 регионов России". Именно столько субъектов теперь в Российской Федерации. 30 сентября для всей страны навсегда стало днем правды, справедливости и объединения.Ангелина Свищ, Илья Хлудов "Вести-Владимир"