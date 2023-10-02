Во Владимире ранее судимая гендиректор предприятия убила сожителя за жадность. Следствием...

Во Владимире ранее судимая гендиректор предприятия убила сожителя за жадность.Следствием установлено, что 10 июля в ходе распития спиртного мужчина отказался наливать обвиняемой пиво. Она решила, что это он от жадности, и ударила его кухонным ножом в грудь. Пострадавший скончался на месте, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.А годом ранее обвиняемая за 5 тысяч рублей предоставила свой паспорт для регистрации юридического лица. В госреестре юридических лиц она числится как учредитель и гендиректор. При этом фактически ни тем ни другим она не являлась.Женщина признала вину, ее дело рассмотрит Фрунзенским райсудом.Фото: https://www.pxfuel.com