Местных жителей предупредили о технических проверках готовности системы оповещения. 4 октября с 10:00 до 11:00 будет включаться сирена, сообщает пресс-служба администрации Владимира. Никаких

Местных жителей предупредили о технических проверках готовности системы оповещения. 4 октября с 10:00 до 11:00 будет включаться сирена, сообщает пресс-служба администрации Владимира. Никаких действий при проверке принимать не стоит. Последний раз во Владимире сирены включали 1 мерта. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!