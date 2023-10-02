Он находится на автодороге межмуниципального значения «Струнино – Площево». Строительство пункта завершили еще в начале сентября. Три месяца его будут тестировать, сообщили в пресс-службе

Он находится на автодороге межмуниципального значения «Струнино – Площево». Строительство пункта завершили еще в начале сентября. Три месяца его будут тестировать, сообщили в пресс-службе Владупрадора Владимирской области. Во время тестирования водителей грузовиков с помощью информационных табло оповестят о нарушениях, которые зафиксировала система. Пока работу системы проверяют, штрафов можно не бояться. Пункты весового контроля следят за