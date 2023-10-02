Губернатор Владимирской области Александр Авдеев подписал постановление о распределении свыше 50 млн рублей между городами и районами 33-го региона на развитие туристической инфраструктуры.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев подписал постановление о распределении свыше 50 млн рублей между городами и районами 33-го региона на развитие туристической инфраструктуры. Об этом руководитель рассказал в своём .Новые проекты планируется реализовать уже в будущем году. Так, по 10 млн рублей получат округ Муром и Собинский район на оборудование кемпинговых площадок. Кроме того, этим же территориям, а также Юрьев-Польскому району достанется по 6,3 млн рублей для создания пешеходных туристических маршрутов. Такую же сумму получит Владимир на знаки навигации к местным достопримечательностям. Гусь-Хрустальному на создание маршрута «Легенды стеклодува» дадут 6 млн рублей.Александр Авдеев отметил, что региональные власти поддерживают и инициативы владимирских бизнесменов: «Каждый год выдаём предпринимателям гранты на воплощение лучших проектов по развитию туризма. На днях подведём итоги конкурса-2023».