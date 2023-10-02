Всего за прошедшую неделю зарегистрировано 45 аварий. Также полицейские оформили 334 происшествия с материальным ущербом и поймали 113 пьяных водителей. Статистикой поделились в пресс-службе

Всего за прошедшую неделю зарегистрировано 45 аварий. Также полицейские оформили 334 происшествия с материальным ущербом и поймали 113 пьяных водителей. Статистикой поделились в пресс-службе УМВД по региону. Самой неприятной частью итога недели стал факт гибели трех человек в результате ДТП. Все умершие были взрослыми. Из 56 получивших травмы 12 были детьми и подростками. Причинами аварий