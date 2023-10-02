В понедельник, 2 октября, во Владимирской области начала работать горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ.

В понедельник, 2 октября, во Владимирской области начала работать горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления .По номерам 8-800-200-05-45 и 8(4922) 45-10-70 жители могут задать вопросы о вакцинации и иных мерах предупреждения заболеваний. В частности, специалисты ведомства расскажут о действии прививок и их совместимости с другими препаратами.Горячая линия будет функционировать до 13 октября 2023 года.