Анастасия Волочкова любит говорить о подарках, которые ей делают представители противоположного пола. Балерина очень любит принимать презенты, поскольку ей важно внимание мужчин.

Анастасия Волочкова любит говорить о подарках, которые ей делают представители противоположного пола. Балерина очень любит принимать презенты, поскольку ей важно внимание мужчин.Волочкова любит интриговать общественность намеками на свои победы на личном фронте. Новости о новым кавалерах привлекает внимание россиян не меньше, чем шпагаты бывшей балерины.Теперь знаменитость продемонстрировала новое украшение на пальце. "Это бриллиант 4,9 карат, почти 5. Его мне подарил один мой ухажер, теперьношу украшение под пальцем. Этот человек меня очень любит и восхищаетсямной, но это не мой молодой человек", — похвасталась знаменитость в соцсети.Анастасия заверила, что поклонник не ревнует ктакому проявлению внимания со стороны других. По словам Волочковой, сосвоим избранником знакома уже более восьми лет.Балерина отметила, что ради мужчины сходила на омолаживающую процедуру. Впрочем, повторять это она не хочет."Я всегда привожу негативный пример в виде силиконовых женщин. Онивсе на одно лицо. Это совсем не нравится мужчинам, как и сделанная грудь. Этоже трогаешь, это все в каких-то пупырышках, просто ужасно!" — откровенно рассказала балерина в эфире шоу "Ты не поверишь!" на НТВРанее "Дни.ру" писали о том, что Волочкова уже много лет придерживается экстремальной диеты. Она питается мизерными порциями еды, состоящей из овощей и острого супа с яйцом. Изнуряющая диета звезды не на шутку встревожила россиян.