Волонтеры из владимирского клуба 28 петель связали вещи для недоношенных новорожденных Клуб...

Волонтеры из владимирского клуба "28 петель" связали вещи для недоношенных новорожденныхКлуб рукодельниц-волонтеров "28 петель" передал партию вязаных предметов для недоношенных новорождённых Областного Перинатального центра, - сообщила пресс-служба роддома.Это вязаные осьминожки, щупальца которых схожи с пуповиной. Держась за них, ребенок чувствует защищенность, как в утробе матери, говорят специалисты. Еще в подарке волонтеров шерстяная одежда, которая помогает "торопыжкам" сохранять тепло, стимулирует нервные окончания и кровообращение и немного колется, что хорошо, ведь недоношенные малыши легко уходят в настолько глубокий сон, что могут даже перестать дышать.