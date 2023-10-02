Волонтеры клуба «28 Петель» снабдили Областной перинатальный центр вязаными шерстяными аксессуарами и одеждой для недоношенных младенцев.

Волонтеры клуба «28 Петель» снабдили Областной перинатальный центр вязаными шерстяными аксессуарами и одеждой для недоношенных младенцев. Об этом сообщила .Врачи говорят, что шерстяная одежда позитивно сказывается на здоровье малышей. Во-первых, иногда недоношенные ребятишки проваливаются в такой глубокий сон, что перестают дышать. Шерсть же колется, и малыши постоянно ворочаются. Во-вторых, данный материал способствует кровообращению.В Перинатальном центре отмечают, что сегодня волонтёры из «28 Петель» поставляют тёплые вещи новорождённым по всей стране. «Выражаем огромную благодарность клубу «28 петель» и всем его феям-рукодельницам», – написали в социальных сетях сотрудники учреждения.