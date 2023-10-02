С 25 сентября по 1 октября 2023 года на территории 33-го региона зафиксировано 45 ДТП, в которых умерли 3 человека, а 56 жителей получили травмы различной степени тяжести.

С 25 сентября по 1 октября 2023 года на территории 33-го региона зафиксировано 45 ДТП, в которых умерли 3 человека, а 56 жителей получили травмы различной степени тяжести. Такую информацию сообщила пресс-служба .В авариях были ранены 12 несовершеннолетних граждан. Также правоохранители выезжали на 334 ДТП с материальным ущербом.Кроме того, за 7 дней владимирские полицейские обнаружили 113 водителей, севших за руль в пьяном виде или же отказавшихся от прохождения медосвидетельствования. Один любитель покататься в состоянии алкогольного опьянения угодил в аварию.