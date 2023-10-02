С января по сентябрь 2023 года с вокзалов и станций Горьковской железной дороги выехали около 29,4 млн пассажиров, что на 10,3% больше прошлогоднего показателя.

С января по сентябрь 2023 года с вокзалов и станций Горьковской железной дороги выехали около 29,4 млн пассажиров, что на 10,3% больше прошлогоднего показателя. Об этом сообщила пресс-служба ГЖД.Поездами дальнего следования отправились порядка 6,8 млн человек, пригородным сообщением воспользовались 22,6 млн жителей. В первые 9 месяцев пассажирооборот составил более 7,8 млрд пасс/км (+12,2%).За один только сентябрь по железной дороге проехали порядка 3,5 млн пассажиров, что на 17,6% выше уровня прошлого года. В том числе 2,8 млн человек отправлены в пригородном сообщении, а 714 тыс. граждан – в дальнем следовании. Пассажирооборот в первый месяц осени составил около 843 млн пасс/км (+14%).