Корпорация развития Владимирской области объявило конкурс на разработку проектно-сметной документации по объекту «Промышленный технопарк высокоточной механики и мехатроники в г. Муром».

Корпорация развития Владимирской области объявило конкурс на разработку проектно-сметной документации по объекту «Промышленный технопарк высокоточной механики и мехатроники в г. Муром». Информация о торгах размещена .Начальная цена контракта составляет более 51,63 млн рублей. Подрядчик должен выполнить работу к лету следующего года.Предполагается, что в здании муромского технопарка появятся лаборатория, отдел контроля качества и выставочный зал. Заявки на разработку проекта принимаются до 16 октября 2023 года.