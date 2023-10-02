Житель Владимирской области случайно убил приезжего и спрятал мешок с трупом в лесу. По данным...

Житель Владимирской области случайно убил приезжего и спрятал мешок с трупом в лесу.По данным следствия, в сентябре 2023 года между 45-летним обвиняемым и 50-летним потерпевшим, приехавшим в Петушинский район к своей знакомой, произошел конфликт.Обвиняемый нанес потерпевшему множественные удары кулаками. После этого мужчины прошли домой к обвиняемому, где потерпевшему от полученных телесных повреждений стало плохо. к утру он скончался,Тогда обвиняемый положил его тело в мешок и спрятал в лесу, а знакомой потерпевшего сказал, что тот уехал.женщина в это не поверила и вызвала полицию.Тогда обвиняемый во всем признался и показал, где спрятал тело, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.Ему предъявлено обвинение по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего".Фото: пресс-служба СУ СК по Владимирской области.