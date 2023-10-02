Житель Владимирской области убил квартиранта за отказ налить водки. Расследованием установлено,...

Житель Владимирской области убил квартиранта за отказ налить водки.Расследованием установлено, что в Александрове в августе 2023 года мужчина, выпивал дома вместе с приятелем и его сожительницей, которым разрешил поселиться у себя, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.В ходе застолья потерпевший отказался налить обвиняемому водки, сказав что тот и так уже пьяный. Тогда хозяин жилплощади схватился за нож и нанес им два удара в грудь жертвы. Пострадавший скончался на месте, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.Обвиняемый испугался, побежал к соседям и вызвал "Скорую помощь", но было уже поздно.Уголовное дело рассмотрит Александровский горсуд.Фото: pxfuel.com