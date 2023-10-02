Мужчин задержали полицейские в ходе оперативной проверки. Один из фигурантов собрал около килограмма запрещенных растений. Подозреваемым оказался 59-летний дачник. Ирина Гавриченко,

Мужчин задержали полицейские в ходе оперативной проверки. Один из фигурантов собрал около килограмма запрещенных растений. Подозреваемым оказался 59-летний дачник. Ирина Гавриченко, начальник отдела информации и связей с общественностью УМВД области Из расположенного на садовом участке фигуранта теплицы, полицейские изъяли 10 наркотико-содержащих кустов конопли. В принадлежащем ему частном доме обнаружили мешок с каннабисом массой более 830