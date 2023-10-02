В рамках месячника по благоустройству и санитарной очистке 14 октября во Владимире пройдёт общегородской субботник.

В рамках месячника по благоустройству и санитарной очистке 14 октября во Владимире пройдёт общегородской субботник. Об этом сообщила .Месячник по приведению региональной столице в надлежащий вид продлится с 1 по 31 октября. Ответственные лица уже приступили к выполнению работ по содержанию объектов благоустройства.В горадминистрации отмечают, что особое внимание уделяется уборке несанкционированных свалок и вывозу скопившегося мусора. Также должны быть очищены территории возле домов, гаражей, инженерных коммуникаций и сооружений коммунальной инфраструктуры.