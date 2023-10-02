Жители Владимирской области смогут обратиться на Горячую линию по профилактике гриппа и...

Жители Владимирской области смогут обратиться на "Горячую линию" по профилактике гриппа и ОРВИ.Сегодня начнет работать Всероссийская "Горячая линия" Роспотребнадзора по профилактике гриппа и ОРВИ.8-800-200-05-458(4922) 45-10-70Номера на вашем экране. Специалисты службы расскажут, где можно сделать прививку от гриппа, как правильно подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать несколько прививок, какие штаммы входят в современную вакцину, а также напомнят, как уберечь детей от вирусов в эпидсезон.