Жители Владимирской области смогут обратиться на Горячую линию по профилактике гриппа и...
Жители Владимирской области смогут обратиться на "Горячую линию" по профилактике гриппа и ОРВИ.
Сегодня начнет работать Всероссийская "Горячая линия" Роспотребнадзора по профилактике гриппа и ОРВИ.
8-800-200-05-45
8(4922) 45-10-70
Номера на вашем экране. Специалисты службы расскажут, где можно сделать прививку от гриппа, как правильно подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать несколько прививок, какие штаммы входят в современную вакцину, а также напомнят, как уберечь детей от вирусов в эпидсезон.